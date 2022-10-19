Донецк, , 10:02 — REGNUM Вооружённые формирования террористического режима Киева обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 09:46 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:50 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало, ранее стало известно, что специальный фонд поддержки военнослужащих и их семей открыт в Белгородской области.