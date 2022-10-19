Москва, , 10:26 — REGNUM В Москве по подозрению в попытке ограбления 45-летней местной жительницы задержали приезжего 21-летнего мужчину из Саратовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что злоумышленник схватил москвичку за руку и попытался отобрать ее сумку, в которой находилось 25 тыс. рублей. Женщина стала активно сопротивляться и громко кричать, привлекая внимание окружающих. Испуганный грабитель, который находился в столице проездом, был вынужден ретироваться ни с чем.

Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Саратовской и Пензенской областей, а также Мордовии бандитской группировкой было совершено 40 тяжких и особо тяжких преступлений. Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство.

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