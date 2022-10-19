Канберра, , 10:05 — REGNUM В отчете медицинского журнала The Lancet были обнаружены «недостаточная» готовность и «серьезные системные недостатки» в уходе за престарелыми людьми в Австралии в период пандемии коронавируса. В статье также говорится, что Австралия время от времени ставила под угрозу интересы детей и молодежи в своих ответных действиях на распространение коронавируса.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В документе, озаглавленном «Ключевые уроки ответных мер общественного здравоохранения на COVID-19 в Австралии», также упоминаются последствия закрытия как международных, так и государственных границ. Эксперты отмечают, что «десятки тысяч австралийских граждан оказались в ловушке за границей в течение длительного времени».

«Некоторые ограничения на поездки были сочтены дискриминационными по отношению к определенным группам и странам», — говорится в статье, где также указывается, что введение ограничений «создало экономический спад», «общественное замешательство» и «эмоциональные трудности».

Властям Австралии посоветовали оценить, «были ли какие-либо из мер непропорционально резкими и разрушительными по сравнению с их дополнительным вкладом в борьбу с пандемией».