Калуга, 19 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Генеральный директор одного из калужских предприятий признан судом виновным в сокрытии денежных средств от взыскания налогов, сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СК России по Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Следствием и судом установлено, что в связи с неуплатой налогов и страховых взносов налоговым органом было принято решение о приостановлении операций по расчетным счетам щебеночного завода. Однако генеральный директор завода путем расчетов с кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные счета, лишил налоговый орган возможности принудительно взыскать недоимку по налогам и не уплатил в бюджет более семи миллионов 850 тысяч рублей.

В результате принятых следствием мер в период расследования уголовного дела руководитель предприятия полностью погасил задолженность перед бюджетом. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.