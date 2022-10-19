Самара, 19 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Глава Самарской областиДмитрий Азаров призвал чиновников к внутренней мобилизации. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Kremlin.ru Дмитрий Азаров

Глава региона после встречи с президентом России Владимиром Путиными провел оперативное совещание регионального правительства. Он подчеркнул, что высокая оценка президента страны накладывает на Самарскую область дополнительную ответственность.

«Мы ни в коем случае не можем подвести ни нашего национального лидера, ни страну. Как и всегда, Самарская область в непростые времена обязана стать надежной опорой, оплотом новых и новых побед нашей великой Родины. Уверен, что так и будет. Залог тому — наша внутренняя мобилизация, наше понимание ответственности, наша постоянная коммуникация и совместная работа со всеми жителями Самарской области. Все это находит отклик и поддержку на федеральном уровне, на уровне правительства России и, конечно, лично президента страны», — приводит пресс-служба его слова.

Глава региона также обратил внимание членов областного правительства, руководителей муниципальных образований на необходимость в этот особый период проявить внутреннюю мобилизацию, ответственность и четкость в работе. Азаров нацелил коллег на дальнейшую плодотворную работу в решении задач по дальнейшему развитию области, сообщили в пресс-службе.

«Забыли о достижениях — за работу! Дел у нас невпроворот. В этот особый период — тем более. Мы четко определили вместе с жителями задачи, и я рассчитываю, что приложим максимум усилий и добьемся результатов по всем направлениям. Полная самоотдача, не считаясь с личным временем, позволит нам решить все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Уверен, так и будет», — заявил Азаров.

Как передавалоИА REGNUM, в ходе встречи с Азаровым президент России Владимир Путин отметил, что в целом ситуация в Самарской области стабильная.

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