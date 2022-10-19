Париж, , 09:57 — REGNUM Около 200 человек, одетых в чёрное, в том числе около 60 ультралевых, сформировали блок с желанием бороться с полицией и устраивать беспорядки, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Столкновения с полицией начались в кулуарах демонстрации в Париже. Во главе парижской процессии вспыхивали инциденты с головорезами. На бульваре Монпарнас были выбиты окна банковского учреждения и автосалона.

В штаб-квартире полиции подтвердили, что в Париже арестовано 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Франции сообщило о 15 арестах по всей Франции во время массовой демонстрации, которая охватила всю страну.

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