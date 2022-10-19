Москва, , 09:56 — REGNUM Жители РФ всё чаще совершают звонки через бесплатные мессенджеры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы о том, что средние тарифы на связь у крупнейших сотовых операторов РФ вырастут в 2023 году на 10-15%.

Сотовая связь (сс) Fotorech

«Времена сверхдешевой сотовой связи закончились, теперь она просто будет дешевой, — констатировала Лебединская. — За январь–апрель 2022 года объём услуг связи составил 784,6 млрд руб., что на 7,6% выше результата аналогичного периода 2021 года. Доходы от услуг связи в России по итогам 2021 года возросли на 2% по сравнению с 2020 годом и составили 1,8 трлн руб. Сотовые операторы, терпя убытки, вынуждены сокращать инвестиционные программы, просят о сокращении выплат за радиочастотный спектр (на 50%) и ставок по страховым взносам и о введении запрета на отчисления в фонд универсальных услуг связи. Уход иностранных поставщиков, включая финскую Nokia и шведскую Ericsson, удорожание телеком-железа на 30%, массовый отток высококвалифицированных кадров и прочее — далеко не полный перечень тех трудностей, с которыми столкнулись операторы».

Но, как подчеркнула Лебединская, основной проблемой остается дефицит базовых станций для прокладки сетей LTE и 5G.

«Еще одна проблема — необходимость соблюдения требований «закона Яровой». Минцифры РФ в июне 2022 года подготовило поправки в КоАП, вводящие оборотные штрафы для операторов связи, на сетях которых не установлено оборудование СОРМ (системы технических средств для оперативно-розыскных мероприятий) для выполнения требований этой новеллы, — сказала Лебединская. — Предлагаемый размер штрафа — от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн рублей».

Как пояснила экономист, компании не желают мириться с сокращением прибыли и готовы переложить проблему на плечи граждан.

«А последние всё чаще совершают звонки через бесплатные мессенджеры, пользуются социальными сетями для сообщений. Жители всё чаще используют их для звонков, а не только обмена сообщениями. За 2022 год общий объем мобильного трафика в мессенджерах вырос на 87%. Объем мобильного трафика Whats App составил 48%, Telegram — 44%, Viber — 6%», — подытожила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам II квартала 2022 года впервые снизился трафик мобильного интернета.

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