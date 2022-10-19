Канберра, 19 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Уровень смертности в Австралии остается низким в течение второго года пандемии, однако количество смертей, вызванных алкоголем, и самоубийствами увеличивается. Об этом говорится в репортаже телеканала NineNews.

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Опубликованные 19 октября данные Австралийского статистического бюро (ABS) показали, что уровень смертности в стране вырос на 3,2% по сравнению с 2020 годом. Но данные показывают мрачную тенденцию к росту смертности от алкоголя в стране, а уровень самоубийств остается «упорно высоким».

Смертность от алкоголя увеличилась на 5,8% по сравнению с 2020 годом и стала самым высоким показателем за последние 10 лет.

«Это коррелируется с увеличением смертности среди мужчин на 8,1%», — прокомментировала данные представитель ABSЛорен Моран.