Ярославль, 19 октября 2022, 10:06 — REGNUM Ярославский меценат готов выделить деньги на восстановление деревьев в центральной части Ярославля. Об этом рассказала депутат муниципалитета города Любовь Сурова.
Депутат сообщила, что с этой проблемой жители обращались к ней ещё во время избирательной кампании. Деревья были спилены по санитарным показателям.
По словам народной избранницы, инициативу уже поддержали в мэрии города, сейчас она проходит процедуру согласования.
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