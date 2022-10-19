Ярославль, 19 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Ярославский меценат готов выделить деньги на восстановление деревьев в центральной части Ярославля. Об этом рассказала депутат муниципалитета города Любовь Сурова.

t. me/LiubovSurova Места спиленных деревьев в центре Ярославля

Депутат сообщила, что с этой проблемой жители обращались к ней ещё во время избирательной кампании. Деревья были спилены по санитарным показателям.

«Оказывается, действительно, всё не так просто с этими деревьями. В городском бюджете пока нет денег на проведение работ по озеленению. И когда появится возможность их выделить, никто сказать не берется. Но есть и хорошие новости. В нашем городе есть неравнодушные меценаты, которых волнует облик города. Алексей Степанов, генеральный директор ЖК «Жемчужина» готов выделить средства для восстановления 40 деревьев на центральных улицах Ярославля», — рассказала Любовь Сурова.

По словам народной избранницы, инициативу уже поддержали в мэрии города, сейчас она проходит процедуру согласования.