Муйский район, Бурятия, , 09:55 — REGNUM На территории Муйского района на севере Бурятии с 18 октября введён режим повышенной готовности.

Уголь © Алексей Павлов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации, это связано с критической ситуацией с поставками твёрдого топлива.

«Рекомендовать ООО «Икибзяк» перейти в режим экономии твердого топлива с понижением температуры в тепловых носителях на 5° ниже установленного норматива», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде дальневосточных регионов, в том числе в Бурятии, было возбуждено 20 уголовных дел при подготовке к отопительному сезону.

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