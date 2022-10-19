Чебоксары, 19 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Чувашии планируется внести изменения в Конституцию Чувашской Республики, в том числе расширив полномочия главы региона. Законопроект внесён на рассмотрение депутатского корпуса, сообщается на сайте парламента. Сам проект в открытом доступе пока найти не удалось.

Дарья Драй ИА REGNUM Поправки к Конституции РФ

Заявляется, что для подготовки Конституции Чувашии в новой редакции сформирована рабочая группа, заседание которой состоялось 18 октября. В релизе делается акцент только на одну «из существенных новелл»: она касается изменений полномочий главы Чувашии. Новая редакция предусматривает право руководителя региона выносить предупреждения главам муниципальных образований и местных администраций «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей».

«Также глава Чувашии сможет отрешать глав муниципальных образований и местных администраций от должности в случае, если ими не были приняты меры по устранению причин, повлёкших вынесение предупреждения», — говорится в сообщении.

В парламенте ссылаются на то, что поправки разработаны для приведения главного регионального документа в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти. Отмечается, что после обсуждения проекта члены рабочей группы приняли решение внести его «в порядке законодательной инициативы в региональный парламент».

Детали законопроекта, как и сам документ, пока найти не удалось.

Напомним, что глава Чувашии Олег Николаев руководит республикой с 30 января 2020 года. С его приходом в регионе провели административную реформу, преобразовав районы в 21 муниципальный округ.

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Как сообщало ИА REGNUM , в соседней Ульяновской области депутаты регионального парламента 28 сентября 2022 года одобрили областной устав в новой редакции. В частности, в нём расширены полномочия губернатора: глава региона может привлечь к ответственности глав муниципальных образований или местных администраций, объявив им предупреждение, выговор или отрешить от должности.

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