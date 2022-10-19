Горьковский район, Омская область, 19 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Суд вынес приговор жителю Омской области, который сел за руль пьяным и насмерть сбил школьницу. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

35-летний мужчина признан виновным по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Установлено, что 10 мая около 22:30 по местному времени пьяный мужчина на автомобиле «Фольксваген Пассат» ехал по улице Новой в селе Лежанка Горьковского района. Он выехал на встречную полосу и сбил идущую по обочине 17-летнюю девушку. После этого водитель скрылся с места происшествия. Школьница в результате ДТП скончалась по пути в медучреждение.

Очевидцы запомнили номер автомобиля. Вскоре водителя задержали. Выяснилось, что после работы он выпил с друзьями на даче, а когда алкоголь закончился, поехал за новой порцией спиртного.

Мужчина признал вину в полном объёме. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП в Лежанке вызвало в регионе большой общественный резонанс. В соцсетях омичи оставляли комментарии, выражая соболезнования родным и близким погибшей.