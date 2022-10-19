Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Более 83% водоемов в США, изученных в рамках общенационального исследования, оказались загрязнены устойчивыми к распадению веществами, которые могут вызывать рак, сообщает The Hill.

Отравленная река Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР

Согласно анализу, проведенному организацией Waterkeeper Alliance, из 114 рек и ручьев, обследованных по всей стране, в 95 были обнаружены обнаруживаемые высокие уровни этих токсичных соединений.

Исследование показало, что почти все эти водоемы были загрязнены, по крайней мере, одним типом пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС).

В некоторых местах, таких как ручьи, соединенные с рекой Потомак в Мэриленде, Нижняя река Саскуэханна в Пенсильвании и река Ниагара в Нью-Йорке, уровни загрязнения были в тысячи и сотни тысяч раз выше, чем то, что эксперты считают безопасным для питьевой воды.

«Когда в начале этого года мы начали тестировать водоемы на наличие ПФАС, мы знали, что в нашей стране существует серьезная проблема с ПФАС, но эти результаты подтверждают, что это преуменьшение», — заявил в своем заявлении генеральный директор Waterkeeper Alliance Марк Ягги.

Эти вещества присутствуют, в частности, в пене для пожаротушения реактивного топлива и промышленных выбросах. Кроме того, ПФАВ также являются ключевыми ингредиентами различных товаров для дома.

Эти соединения имеют тенденцию накапливаться как в организме человека, так и в окружающей среде, в связи с чем они получили эпитет «вечных». С ними связывают большое число заболеваний, в том числе щитовидной железы, рак почек и рак яичек.