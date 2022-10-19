Херсон, , 09:53 — REGNUM В случае разрушения киевскими боевиками шлюзов Каховской ГЭС вода в Днепре в Херсоне поднимется на метр, заявил 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если шлюзовые камеры (Каховской ГЭС) будут разбиты, то через определенное время вода достигнет Херсона. Вода в некоторых местах поднимется на метр, там людей надо быстрее вывозить», — заявил он в эфире «Соловьев Live».

По его словам, сам Херсон находится на высоком берегу, и только новые районы, в том числе микрорайон «Корабел» — «там возможно поднятие воды выше уровня фундамента, и будет угроза для стойкости домов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявил, что около 50 — 60 тыс. жителей Херсонской области планируют переместить власти региона на левый берег Днепра и в другие российские регионы.

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