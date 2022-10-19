Москва, 19 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Указания Минобороны под грифом «Для служебного пользования» об отсрочке от мобилизации отцам трех и более детей не могут применяться для публичной защиты своих прав. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Duma.gov.ru Алексей Куринный

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Парламентарий напомнил, что накануне депутаты фракции КПРФ предложили Госдуме поправки, которыми предполагалось предоставить возможность отсрочки от мобилизации отцам трех и более, отцам, которые воспитывают детей-инвалидов, а также отсрочку для единственных сыновей единственного родителя.

«Поправки «Единая Россия» отказалась поддерживать, сославшись на то, что некие изменения схожие существуют в закрытом приказе ДСП Минобороны», — отметил Куринный.

«К сожалению, эти указания Минобороны на сегодня не являются нормативным документом и не могут быть применены в рамках публичной защиты своих прав. Военкомы и руководители соответствующих призывных комиссий могут ими либо пользоваться, либо не пользоваться. Закрепление напрямую в федеральном законе этих гарантий было бы правильным решением», — убежден парламентарий.