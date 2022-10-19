Оренбург, 19 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Оренбурге доцент университета стала жертвой аферистов. Она лишилась свыше 7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Незнакомец, представившийся-ка специалист Центробанка, проинформировал женщину по телефону, что на ее имя пытаются оформить кредит. Далее преподавателю университета позвонил по телефону якобы сотрудник ФСБ. Он пояснил, что с целью предотвращения мошеннических действий необходимо действовать строго по инструкциям специалистов.

В результате доверчивая оренбуженка в течение четырех дней оформила семь кредитов в разных банках города и многочисленными транзакциями внесла наличные деньги на указанные злоумышленниками «резервные счета». Когда связь с лжесотрудниками банка и ФСБ прервалась, женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.