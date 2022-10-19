Псков, 19 октября 2022, 10:02 — REGNUM Локальные подтопления юго-восточных районов Псковской области ожидаются из-за сильных дождей, предупредили 19 октября в пресс-службе областной администрации.
По прогнозу Псковского гидрометцентра, в среду 19 октября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, ночью местами небольшой дождь. Будет дуть ветер северных направлений умеренный. Температура днем +3…+8 градусов, ночью — 2…+3 градуса.
«Днем 19 октября по юго-восточным районам Псковской области ожидаются сильные дожди. Возможны локальные подтопления», — говорится в сообщении.