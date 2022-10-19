Москва, , 09:50 — REGNUM Советская большевистская и сталинская Россия коренным образом отличаются от современной России, которая лишена всех позитивов той эпохи и поражена всевластием Золотого тельца, а потому к речи президента России Владимира Путина, которую он произнес во время присоединения к России четырех новых регоинов, есть некоторые вопросы заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА REGNUM

«Дальше возникают вопросы к другим тезисам. В частности, все-таки, я не могу не сказать следующее. Мне сейчас, человеку с определенными представлениями, глубоко фиолетово хороший был Ленин или плохой. Ну вот не интересно мне это, мне интересно только, чтобы действующая власть, действующее государство и действующее общество правильно ответили на чудовищный вызов, который может привести к уничтожению страны. Я жить хочу в этой стране, действовать в ней, помогать ей выбираться из той ситуации, в которой она оказалась, когда продала первородство за чечевичную похлебку. В этом же источник всего. Но ведь понятно же, что Ленин постоянно грезил новыми более совершенными производительными силами. Ну что, все забыли про ГОЭЛРО? Все забыли про то, как в годы гражданской войны на Волхове начали что-то строить. Он грезил этими производителями был плохой или хороший, но не будем разбирать, а Чубайс грезил уничтожением этих производительных сил, этих же, диаметральность-то тут!», — заявил Кургинян.

По его словам, советское общество было постоянно мобилизовано на войну как в военном, так и в гражданском его сегменте. И никаких разговоров о том, чтобы кто-то не выполнил какие-либо указы Сталина быть не могло. А вот невыполнение указов Путина в современной России — сплошь и рядом. Сейчас же мы существует в ситуации, когда ничего из того, чем обладала мобилизованная большевистская Россия, современная Россия не обладает, и именно в этой ситуации ей приходится вести войну с Западом.