Либо Ленин, либо Чубайс. Кургинян поставил перед Путиным вопрос
Москва, 19 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Советская большевистская и сталинская Россия коренным образом отличаются от современной России, которая лишена всех позитивов той эпохи и поражена всевластием золотого тельца, а потому к речи президента России Владимира Путина, которую он произнес во время присоединения к России четырех новых регоинов, есть некоторые вопросы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, советское общество было постоянно мобилизовано на войну как в военном, так и в гражданском его сегменте. И никаких разговоров о том, чтобы кто-то не выполнил какие-либо указы Сталина, быть не могло. А вот невыполнение указов Путина в современной России — сплошь и рядом. Сейчас же мы существуем в ситуации, когда ничем из того, чем обладала мобилизованная большевистская Россия, современная Россия не обладает, и именно в этой ситуации ей приходится вести войну с Западом.