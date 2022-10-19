Ставрополь, , 09:50 — REGNUM Из Ставропольского края в Турцию запустят еще один авиарейс. На этот раз аэропортом вылета станет не самый крупный аэропорт на Северном Кавказе — «Минеральные Воды», а аэропорт в городе Ставрополе. Авиакомпания Red Wings открывает рейс в крупнейший город Турции — Стамбул.

Самолет

Первый перелет будет осуществлен 14 ноября. В расписании по данному маршруту установлено два авиарейса — по понедельникам и четвергам. Для их выполнения будут использоваться самолеты SSJ100 вместимостью 100 человек, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что из Ставрополя планирует запустить авиарейсы в Стамбул авиакомпания «ИрАэро». Она собиралась открыть перелеты с 4 ноября раз в неделю — по пятницам.

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