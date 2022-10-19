Севастополь, 19 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Часть обломков беспилотного летательного аппарата, сбитого системой ПВО над Севастополем утром 19 октября, упала в жилом частном секторе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Уточнение по утренней работе системы ПВО: в Севастополе был сбит БПЛА. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне). По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили», — написал Развожаев.

Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, система ПВО сработала над Севастополем в районе Северной стороны утром 19 октября.