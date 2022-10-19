Канберра, , 09:53 — REGNUM Стоимость жизни в Каире взлетела настолько, что охраннику Мустафе Гамалю пришлось отправить свою жену и годовалую дочь к родителям в деревню в 110 км к югу от египетской столицы, чтобы сэкономить деньги. Во всем мире люди разделяют боль и разочарование Гамаля. Продавец автозапчастей в Найроби, продавец детской одежды в Стамбуле и импортер вина в английском Манчестере жалуются на одно и то же: растущий доллар США ослабляет их местную валюту, способствуя стремительному росту цен на товары и услуги повседневного спроса. Об этом рассказали журналисты австралийского телеканала Nine News.

Доллары

«Сильный доллар усугубляет плохую ситуацию в остальном мире», — говорит Эсвар Прасад, профессор торговой политики Корнельского университета.

Многие экономисты опасаются, что резкий рост доллара повышает вероятность глобальной рецессии в следующем году. В этом году доллар вырос на 18%, а в прошлом месяце достиг 20-летнего максимума, согласно эталонному индексу доллара США ICE, который измеряет курс доллара по отношению к корзине основных валют.

Причины роста доллара не являются тайной. Для борьбы с растущей инфляцией в США Федеральная резервная система пять раз повышала базовую краткосрочную процентную ставку в этом году и сигнализирует о вероятности дальнейшего повышения. Это привело к повышению ставок по широкому кругу государственных и корпоративных облигаций США, привлекая инвесторов и повышая курс американской валюты.