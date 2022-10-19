Сеул, , 09:48 — REGNUM С российских и белорусских спортсменов нужно снять все санкции и допустить к международным соревнованиям. Об этом 19 октября заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Шри-Ланки Максвелл да Сильва.

Карта Шри-Ланки Photojournal.jpl.nasa.gov

Во время выступления на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) он также предложил внести поправки в Олимпийскую хартию для укрепления единства всего олимпийского движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований.

ХХVI генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле (Южная Корея) с 18 по 21 октября. В мероприятии участвует делегация Олимпийского комитета России (ОКР) во главе со Станиславом Поздняковым.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МОК заявил о продлении санкций против российских спортсменов