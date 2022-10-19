Астана, , 09:46 — REGNUM Участники январских беспорядков в Казахстане, совершившие мелкие преступления, были амнистированы, но бандитов, убийц, мародеров нужно судить, так как их действия противоречат интересам народа. С таким заявлением 19 октября выступил на встрече с общественностью в Конаеве президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость», — отметил Токаев.

Он добавил, что расследование в отношении тех, кто спровоцировал или допустил трагедию, будет продолжено.

Напомним, в августе пресс-служба ведомства Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщила, что завершено расследование уголовного дела, по которому проходят бывшие руководители КНБ. По версии следствия они якобы причастны к январским беспорядкам. Экс-главу КНБ Карима Масимова и его бывшего заместителя Ануара Садыкулова обвиняют по статьям «государственная измена», «насильственный захват власти» и «превышение власти и должностных полномочий».

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