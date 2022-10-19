Самара, , 09:47 — REGNUM Проект модернизации Красноармейского группового водовода в Самарской области могут включить в федеральную адресную инвестиционную программу. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании областного правительства.

Строительство водопровода Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сообщается, что глава региона в режиме видеоконференции провел заседание правительства Самарской области после личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, руководство региона получило предварительную поддержку по вопросу обеспечения качественной питьевой водой граждан, проживающих в южных районах области.

«Мы приступили к модернизации Красноармейского группового водовода, выполняем уже большой объем работ в текущем году, продолжим и в следующем. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Мы сформировали предложения, которые я представил Владимиру Владимировичу по развитию и модернизации, строительству этого водовода», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он отметил, что по предварительным данным, протяженность нового водовода, который планируется построить, составляет порядка 200 километров. После ввода этого объекта качественной питьевой водой будут обеспечены порядка 40−50 тысяч жителей южных районов Самарской области.

«Мы получили предварительную поддержку о включении этого проекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Но для того, чтобы это случилось, нам нужно потрудиться как следует. Необходимо подтвердить запасы воды, еще раз проверить и утвердить проектную документацию. Эта работа вся должна быть выполнена в короткие сроки, чтобы мы стали участниками федеральной адресной инвестиционной программы», — поручил Азаров региональному кабмину.

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