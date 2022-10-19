Чойский район, Алтай, , 09:46 — REGNUM В Чойском районе Республики Алтай взят под стражу обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Смертельное ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

11 октября около 17:45 по местному времени в селе Сугул произошло столкновение автомобилей Lexus RX350 и Honda Fit. В результате водитель и пассажир последней скончались на месте.

По предварительным данным, водитель «Лексуса» в момент аварии был пьян. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя, обвиняемый взят под стражу на 2 месяца, расследование уголовного дела продолжается. Ход и его результаты находятся на контроле в прокуратуре района», — отметили в ведомстве.

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