Чойский район, Алтай, 19 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Чойском районе Республики Алтай взят под стражу обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

МВД по Республике Алтай Смертельное ДТП на Алтае

11 октября около 17:45 по местному времени в селе Сугул произошло столкновение автомобилей Lexus RX350 и Honda Fit. В результате водитель и пассажир последней скончались на месте.

По предварительным данным, водитель «Лексуса» в момент аварии был пьян. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя, обвиняемый взят под стражу на 2 месяца, расследование уголовного дела продолжается. Ход и его результаты находятся на контроле в прокуратуре района», — отметили в ведомстве.