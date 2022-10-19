Ханты-Мансийск, , 09:45 — REGNUM Условия проживания мобилизованных из Югры в палаточном лагере под Омском сами военнослужащие оценивают, как нормальные. Об этом уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова сообщила на открытом заседании призывной комиссии, которое проходило в прямом эфире.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Омбудсмен отправилась в палаточный лагерь, где находятся мобилизованные югорчане, после облетевшего социальные сети России видео, как обучающиеся бойцы вынуждены жить в больших палатках с одной печкой-буржуйкой. Призванные из ХМАО военнослужащие также сообщили о высокой заболеваемости ОРВИ при невыносимом холоде и плотной кучности в палатках.

Наталья Стребкова после инспекции сообщила, что сейчас палатки обогреваются двумя печками-буржуйками, используются дрова, в отдельных палатках имеются электрообогреватели. Она отметила, что встретилась с автором нашумевшего видео, и тоже обратила внимание на достаточно скученное число людей палатках.

«Но как заявил военный прокурор, это норма в соответствии с режимом военного времени, и она не превышает установленные нормы наполняемости в палатках», — пояснила Стребкова.

И её больше встревожил вопрос пожарной безопасности, но палатки обеспечены огнетушителями. Кроме того, по словам омбудсмена, военнослужащие поблагодарили за приезд врачей из Югры в палаточный лагерь.

«Питание организовано по-разному. В казарменных условиях организовано питание в столовой, на палаточном полигоне — в полевых кухнях. У наших мобилизованных ребят большой запас личного продовольствия, а также Гуманитарный корпус Югры постоянно доставляет им питание», — уверила Надежда Стребкова.

А в целом, «настроение у ребят хорошее», доложила на комиссии омбудсмен ХМАО.