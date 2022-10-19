Канберра, , 10:06 — REGNUM В 2024 году в Австралии состоится королевское турне, которое совпадает с празднованием 200-летия демократии на континенте. Это подтвердили в парламенте Нового Южного Уэльса, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В пресс-релизе парламента Нового Южного Уэльса отмечается, что «долгожданное королевское турне в 2024 году» обещает стать ярким событием празднования двухсотлетия Законодательного совета.

Неясно, отправится ли новый король Соединенного Королевства Карл III или кто-то еще будет принимать участие в поездке. Не исключено, что Австралию посетит сам монарх или его супруга, но есть также вероятность, что это могут быть принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Букингемский дворец не стал комментировать это заявление.