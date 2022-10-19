Доха, 19 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что зима 2023–2024 годов окажется для Европы гораздо более сложной, когда накопленные за последние месяцы запасы газа для электро- и теплоснабжения будут исчерпаны.

Alex Sergeev Порт Дохи. Катар

В интервью газете Financial Times аль-Кааби сказал, что следующий год будет «намного хуже» в случае суровой зимы и что энергетический кризис может продлиться до 2025 года, если газ из России «не начнет снова поступать» в Европу.

«Этой зимой, поскольку хранилища заполнены, всё будет в порядке, — сказал аль-Кааби, возглавляющий государственную газовую компанию QatarEnergy. — Проблемой станет пополнение запасов, или хранилищ, на следующий год. Так что… следующий год и следующий после него вплоть до 2025 года будут сложными».

Многие европейские страны провели переговоры с Катаром, крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, в попытке избавиться от зависимости от российского топлива. Но аль-Кааби предупредил, что не в состоянии представить себе будущее, в котором в Европу будет поступать «ноль российского газа».

«В таком случае, я думаю, проблема будет огромной и очень долгой, — сказал он. — У вас просто нет достаточного объема газа, чтобы заменить его в долгосрочной перспективе, если только не сказать: «Я буду строить огромные атомные [станции], я разрешу уголь, я буду сжигать мазут».

Для замещения всего российского газа Европе потребуются 112 млн тонн СПГ в год, что эквивалентно почти трети всего сегодняшнего рынка, по данным компании Bernstein Research.

Катар, который поставляет 70% своего СПГ азиатским клиентам по долгосрочным фиксированным контрактам, заявил, что сможет направить в Европу только 10-15% от текущей добычи, пока не заработают новые проекты.