Пермь, , 09:44 — REGNUM Резервисты, мобилизованные из Пермского края, получат региональную единовременную выплату после того, как будут зачислены в военные части. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Прикамья.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках рассмотрения проекта бюджета на заседании профильного комитета краевого парламента первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина отметила, что такой порядок позволит исключить необоснованные выплаты, например, в случае, если мобилизованный был отозван.

По ее словам, на эти цели предусмотрены средства в резервном фонде региона. Антипина призвала депутатов дождаться выступления губернатора Дмитрия Махонина, чтобы узнать подробности о порядке предоставления региональной выплаты мобилизованным, анонсированной 18 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Пермского края заявил о решении выплатить мобилизованным пермякам единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

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