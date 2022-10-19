Владивосток, 19 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. На полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота мобилизованные военнослужащие Приморья осваивают современную боевую технику — танки Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны РФ Танки

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Обучение с резервистами проводят инструкторы и техники соединения морской пехоты флота, имеющие боевой опыт. Занятия организованы на местности, похожей по рельефу и структуре к районам предполагаемого применения подразделений. Выполняется полный комплекс тренировок по вождению бронированной техники по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, имитирующими проделанные проходы в минных полях, колейные мосты и водные преграды.

Уделяется внимание огневым тренировкам с применением всех видов вооружения танков и боевых машин пехоты. Изучаются различные способы маскировки и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В основу обучения заложен боевой опыт современных локальных конфликтов и специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали киевскую диверсионную группу в зоне проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.