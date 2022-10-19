Энергодар, Запорожская область, 19 октября 2022, 09:42 — REGNUM Подстанция «Луч» и мост на въезде в Энергодар Запорожской области повреждены после ночного обстрела ВСУ. О последствиях ночных ударов 18 октября в своём телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ начали обстрел города накануне вечером. Было зафиксировано свыше 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны. Интенсивность боевых действий стала максимальной к 03:00.
После обстрела произошло возгорание подстанции «Луч», Энергодар оказался обесточен. Пожар продолжался 40 минут, аварийные службы приводят инфраструктуру города в рабочее состояние.