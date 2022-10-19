Энергодар, Запорожская область, , 09:42 — REGNUM Подстанция «Луч» и мост на въезде в Энергодар Запорожской области повреждены после ночного обстрела ВСУ. О последствиях ночных ударов 18 октября в своём телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ВСУ начали обстрел города накануне вечером. Было зафиксировано свыше 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны. Интенсивность боевых действий стала максимальной к 03:00.

«Бандиты нанесли массированные удары по объектам гражданской инфраструктуры города. Один из них был нанесён по зданию администрации Энергодара — разрушена кровля и остекление. Удары наносились из РСЗО HIMARS с использованием управляемых ракет HLMRS», — уточнил Рогов.

После обстрела произошло возгорание подстанции «Луч», Энергодар оказался обесточен. Пожар продолжался 40 минут, аварийные службы приводят инфраструктуру города в рабочее состояние.