Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Два старых корпуса Городской больницы №15 на Авангардной улице в Красносельском районе Санкт-Петербурга начнут сносить с 1 ноября 2022 года, чтобы построить на их месте полноценный стационар-тысячник, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

vk.com/lisovets_d Корпуса больницы №15 в Петербурге пойдут под снос

Под снос попали корпуса, в которых размещается отделение переливания крови и челюстно-лицевой хирургии. По словам чиновника, последние недели руководству больницы было непросто, поскольку в короткие сроки нужно было вывезти из подлежащих сносу зданий всё оборудование и мебель.

«Не менее сложной задачей было обеспечить продолжение работы стационара в новых условиях. Комитетом по здравоохранению принято решение о сокращении коечного фонда учреждения на 151 койку, однако все основные профили удалось сохранить», — добавил Лисовец.

Он уточнил, что продолжат работать хирургическое, неврологическое, гинекологическое, терапевтическое, кардиологическое, травматологическое, челюстно-лицевое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также отделение онкогематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга.

Глава комздрава указал, что на время строительства нового корпуса персоналу временно придется работать в стесненных условиях. Кроме того, за последнее время из больницы уволился 31 сотрудник, из них 12 врачей.

«Всем были предложены вакантные должности, однако по собственным причинам медики от предложения отказались», — добавил Лисовец.