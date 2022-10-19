Сидней, Австралия, , 09:46 — REGNUM Со следующего года все покерные автоматы в Новом Южном Уэльсе (штат на юге Австралии) будут оснащены технологией распознавания лиц, чтобы не допускать до азартной игры игроков с зависимостью. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Камеры нацелены на обнаружение игроманов и смогут обнаружить их присутствие «за считанные секунды».

Все клубы и казино в Новом Южном Уэльсе обязаны предлагать клиентам возможность добровольного самоисключения, когда игроки с зависимостью могут запретить себе посещать заведения в течение как минимум шести месяцев в отелях и клубах и в течение 12 месяцев в казино.

Система распознавания лиц будет нацелена и на таких граждан тоже.