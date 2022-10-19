Ростов, Ярославская область, 19 октября 2022, 09:39 — REGNUM В Ярославской области из озера Неро незаконно отбирали воду. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Какая именно организация незаконно поливала свои поля, в прокуратуре не пояснили. Должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания». Руководителя организации предупредили о том, что воду без разрешения Росрыболовства качать нельзя.