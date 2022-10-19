Ростов, Ярославская область, , 09:39 — REGNUM В Ярославской области из озера Неро незаконно отбирали воду. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Озеро Неро © ИА REGNUM

«Установлено, что организацией-водопользователем осуществляется забор воды из озера Неро для гидромелиорации земель в отсутствие согласования с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства», — сообщили в природоохранной прокуратуре.

Какая именно организация незаконно поливала свои поля, в прокуратуре не пояснили. Должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания». Руководителя организации предупредили о том, что воду без разрешения Росрыболовства качать нельзя.