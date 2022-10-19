Канберра, , 09:55 — REGNUM Сенатор и лидер партии Единая нация Полин Хэнсон должна будет выплатить 250 000 долларов компенсации за ущерб после клеветы на бывшего сенатора Брайана Берстона, ложно заявив, что он якобы изнасиловал свою подчиненную. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Ранее судья федерального суда Роберт Бромвич постановил выплатить штраф за «серьезный ущерб» репутации Берстона в свете тех заявлений, которая сенатора делала в эфире одного из телеканалов.

Помимо неверного заявления о том, что Берстон подверг сексуальному насилию коллегу-женщину, Хэнсон также ложно заявила, что он напал на начальника штаба партии Единая нация Джеймса Эшби в Большом зале заседаний в парламенте.

«Я считаю, что оба (заявления) нанесли серьезный ущерб репутации Берстона, поскольку они транслировались в национальной телевизионной программе, которую в то время смотрели более 290 000 человек. Оба они были ложными», — отметил судья.

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