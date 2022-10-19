Бухарест, , 09:39 — REGNUM МВД и спецслужбы Румынии объявили о начале проведения самой масштабной в новейшей истории страны операции по ликвидации региональных наркокартелей. Об этом 19 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, обыски и проверки документов будут осуществлены сразу в 40 крупных населенных пунктах по всей румынской территории. По некоторым данным, Генпрокуратура Румынии уже выписала ордеры на арест более 400 человек.

Детали операции не разглашаются.

Напомним, ранее представители румынского правительства были вынуждены признать рост преступлений в стране, связанных с производством и сбытом наркотических средств.