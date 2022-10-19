Херсон, , 09:38 — REGNUM С правого берега Днепра Херсонской области будет выведено до 60 тыс. мирных жителей, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50-60 тыс. человек. По оценке Сальдо, организация выезда займёт примерно шесть дней.

Ранее власти призвали жителей покинуть Херсон из-за угрозы обстрелов, а также для того, чтобы не мешать военнослужащим защищать город.