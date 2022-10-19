Канберра, 19 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. 19 октября присяжные по делу бывшего политика Брюса Лерманна, обвиняемого в изнасиловании своей коллеги Бриттани Хиггинс в здании парламента Австралии, удалились для вынесения приговора. О подробностях судебного процесса рассказали журналисты телеканала NineNews.

Флаг Австралии

Лерманн предстал перед уголовным судом в Австралийской столичной территории по обвинению в половом акте без согласия.

Заключительные прения завершились в ходе почти трехнедельного судебного разбирательства с адвокатом Лерманна Стивеном Уайброу, который сослался на сделку в 325 000 долларов, которую Хиггинс предложили после того, как она дала два интервью средствам массовой информации по поводу ее обвинения в изнасиловании в 2021 году.

По словам адвоката обвиняемого, было очень мало заявлений Хиггинс, представленных как факты. Более того, не было никаких образцов ДНК или заключений медиков, подтверждающих версию событий Хиггинс.