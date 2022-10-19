Париж, 19 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Франции предоставило данные о 107 000 демонстрантах, зарегистрированных по всей стране, в том числе 13 000 в Париже, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

В конце дня всеобщей забастовки на улицы Франции вышли тысячи демонстрантов. Крупнейшее французское профсоюзное объединение Всеобщая конфедерация труда объявляет о 300 000 демонстрантов во Франции, в том числе 70 000 в Париже.

Протестующие во Франции требуют повышения заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Франции сообщило о 15 арестах по всей Франции во время массовой демонстрации, которая охватила всю страну.