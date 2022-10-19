Канберра, , 09:40 — REGNUM Министерство обороны Австралии расследует сообщения о том, что Китай заманивал бывших пилотов Королевских ВВС деньгами, чтобы те передавали свой опыт китайским военным. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Китай. Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил в эфире телеканала, что он «глубоко потрясен» такой информацией.

«Когда наши военнослужащие Сил обороны записываются служить, они делают это, чтобы служить своей стране, и мы глубоко благодарны за это … Я был бы глубоко потрясен и встревожен, если бы услышал, что есть сотрудники, которые ведутся на зарплату из иностранного государства, а не преисполнены чувством службы собственной стране», — сказал Марлз.

По словам министра, он попросил парламент Австралии проверить утверждения о том, что Китай переманивал австралийских пилотов.