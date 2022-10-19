Канберра, 19 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Австралии расследует сообщения о том, что Китай заманивал бывших пилотов Королевских ВВС деньгами, чтобы те передавали свой опыт китайским военным. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Оружие

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил в эфире телеканала, что он «глубоко потрясен» такой информацией.

«Когда наши военнослужащие Сил обороны записываются служить, они делают это, чтобы служить своей стране, и мы глубоко благодарны за это … Я был бы глубоко потрясен и встревожен, если бы услышал, что есть сотрудники, которые ведутся на зарплату из иностранного государства, а не преисполнены чувством службы собственной стране», — сказал Марлз.

По словам министра, он попросил парламент Австралии проверить утверждения о том, что Китай переманивал австралийских пилотов.