Анкара, , 09:36 — REGNUM Соединенные Штаты теряют своих союзников из-за использования грубой силы и неуважения к ключевым интересам потенциально дружественных стран, заявил турецкий обозреватель Абдулла Мурадоглу в своем материале в газете Yeni Safak.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Соединенные Штаты не уважают жизненно важные национальные интересы стран, которых они считают «союзниками». США считают себя вправе прибегать к грубой силе в своих мнимых национальных интересах», — считает он.

По его мнению, грубой силой невозможно завоевать ни доверие, ни уважение. Вместе с тем США смотрят на мир через собственную призму и не готовы ставить себя на место другого государства. Тем самым Вашингтон игнорирует правила мирового порядка, позволяя себе не соблюдать и нарушать их.