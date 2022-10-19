Тбилиси, , 09:35 — REGNUM Следователи полиции Тбилиси установили причину гибели в фонтане в парке Ваке 13-летней Мариты Мепаришвили. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба МВД Грузии.

Каскады парка Ваке. Тбилиси Tbilisi.gov.ge

По данным следствия, сварщики, когда выполняли работы в фонтане, допустили застревание оголившегося провода между крышкой электродвигателя и бетоном. Далее, работы якобы не были проверены ни службами подрядчика ООО «Гринсервис+», ни заместителем начальника службы охраны окружающей среды мэрии.

Кроме того, как утверждают следователи, сотрудник «Гринсервис+» якобы склонил представителей контролирующей организации ООО «Мшенэксперт» подписать фиктивный акт приёма-сдачи работ без надлежащей проверки. Отмечается, что мэрия отказывалась принимать работы без акта.

«Если бы указанные лица выполняли свои обязанности надлежащим образом, то факт повреждения электропроводки был бы обнаружен и последствия были бы устранены», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что по делу о гибели девочки в фонтане Ваке были задержаны девять человек, в том числе представитель мэрии.

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