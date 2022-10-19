Нью-Дели, 19 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Глобальным приоритетом для каждой из стран мира должна являться борьба с терроризмом. Об этом 19 октября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по прибытии с визитом в Индию.

Un.org Антониу Гутерреш

«Борьба с терроризмом должна быть глобальным приоритетом для каждой страны на Земле, она является центральным приоритетом для ООН», — сказал он.

Также Гутерреш назвал терроризм абсолютным злом, которое не может быть оправдано никакими причинами, предлогами, поводами или обидами, и ему не может быть места в мире.

«Я глубоко тронут тем, что нахожусь здесь, где произошел один из самых варварских террористических актов в истории, в результате которого погибло 166 человек», — добавил генсек ООН, визит которого в индию начнётся с того, что он почтит память жерт терактов в Мумбаи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей на западе Германии.