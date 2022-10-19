Владивосток, , 09:32 — REGNUM Житель Владивостока передал военнослужащим Тихоокеанского флота, участвующим в спецоперации по защите российских территорий промышленный квадрокоптер профессионального назначения, сообщили в Минобороны РФ.

Квадрокоптер Александр Погожев © ИА REGNUM

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Виктор Феоктистов купил два года назад для собственных нужд квадрокоптер и вот теперь решил помочь бойцам на передовой. Мужчина обратился к представителям морской авиации ТОФ.

«Передача квадрокоптера состоялась на территории штаба морской авиации Тихоокеанского флота. Виктор вместе с сыном лично привезли квадрокоптер, комплект которого состоял из пяти кейсов. После проверки работоспособности и тренировочного полёта квадрокоптер будет доставлен военнослужащим морской пехоты, выполняющим задачи в зоне СВО», — пояснили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарную помощь для мобилизованных в 242-м учебном центре ВДВ передало Омское землячество.