Ереван, 19 октября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Запад при поддержке прозападного правительства Армении хочет внедрить в регион свои силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbadМикаэл Бадалян.

Микаэл Бадалян

Сейчас в Армению уже прибыла Гражданская миссия ЕС. Пока что не сильно понятно, в чём заключаются её функции. По моей информации, они ещё не были на границе и на посты не поднимались. Однако основная задача данной миссии — это постепенное внедрение третьих сил, не армянских и не российских, а именно европейских, западных в решение конфликта с последующей сменой вектора с российского на западный. Сегодняшние события даже более чем форсируются Западом, потому что крайне быстро прибыла сюда эта миссия Европейского союза. В Армению уже прибыли и высокопоставленные американские делегаты. Есть информация, которя находит подтверждение, что 30 сентября в Ереван прилетели 30 сотрудников ФБР США. То есть, Запад вместе сдействует крайне активно и максимально ускоряет все события. Пашинян на днях сказал, что ситуация на границе обостряется, есть вероятность новой войны и поэтому крайне необходимо участие международных наблюдателей, и всё это подталкивает к внедрению третьих сил, которых раньше в регионе не было.