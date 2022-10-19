Магас, , 09:33 — REGNUM Власти Ингушетии предпринимают меры для вывода республики из числа дотационных. За последнее время удалось повысить собираемость налогов до 5 млрд рублей. Этот позитивный сдвиг стал возможен благодаря работе по постановке на учет ранее не оформленных объектов строительства и по выводу из тени предприятий бизнеса. Об этом 18 октября заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов на встрече с депутатами Народного собрания.

Флаг Ингушетии

«За последнее время Росреестром 50 тысяч неоформленных объектов строительства поставлены на учет, среди них объекты бизнеса, подлежащие налогообложению. Нам удалось повысить налоговые сборы до 5 млрд рублей. Сейчас у нас уже порядка пяти тысяч предприятий малого и среднего бизнеса и около 1 млрд налоговых поступлений от них в 2021 году — значит, могут работать и могут честно платить», — подчеркнул Калиматов.

Он напомнил, что годовой бюджет Ингушетии составляет 31 млрд рублей. Из них 26 млрд рублей республика получает из федерального центра. Калиматов отметил, что власти региона должны выводить регион из числа дотационных, в том числе «обеспечивая исправную уплату налогов и переводя собственность и любую коммерческую деятельность в юридическую плоскость».

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